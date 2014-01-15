Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SumXMA - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
jax1000
Este indicador calcula el total promediado de Medias Móviles de periodos diferentes. Además, el intervalo de periodos a promediar es establecido por el usuario.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método de promediado input uint StartLength=20; // Periodo inicial a promediar input uint EndLength=100; // Periodo final a promediar input int XPhase=15; // Parámetro de suavizado input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en barras input int PriceShift=0; // Desplazamiento vertical del indicador en puntos
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base el 30.11.2009.
El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig.1 Indicador SumXMA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1241
