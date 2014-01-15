CodeBaseSecciones
SumXMA - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

jax1000

Este indicador calcula el total promediado de Medias Móviles de periodos diferentes. Además, el intervalo de periodos a promediar es establecido por el usuario.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR          |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método de promediado
input uint StartLength=20;               // Periodo inicial a promediar
input uint EndLength=100;                // Periodo final a promediar
input int XPhase=15;                     // Parámetro de suavizado
input int Shift=0;                       // Desplazamiento horizontal del indicador en barras
input int PriceShift=0;                  // Desplazamiento vertical del indicador en puntos

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base el 30.11.2009.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Indicador SumXMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1241

Exp_MovingAverage_FN Exp_MovingAverage_FN

El Asesor Experto es dibujado en base a los cambios de dirección de MovingAverage_FN (Un indicador híbrido entre filtrado digital y analógico).

SumRSI SumRSI

El monto promedio de los osciladores de períodos diferentes RSI

LineBreakOnChart LineBreakOnChart

Indicador con (tres) reversiones lineales en el gráfico principal.

RFractals RFractals

Fractales con la capacidad para establecer rango