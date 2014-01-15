Autor real:

jax1000

Este indicador calcula el total promediado de Medias Móviles de periodos diferentes. Además, el intervalo de periodos a promediar es establecido por el usuario.

Parámetros de entrada del indicador:

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input uint StartLength= 20 ; input uint EndLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base el 30.11.2009.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Indicador SumXMA