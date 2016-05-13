Der Exp_Moving Average_FN wird auf Basis der Änderung der Richtung des universellen MA Moving Average_FN gezeichnet. Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird beim Schließen eines Balkens gebildet, wenn der gleitende Durchschnitt seine Richtung ändert.

Kopieren Sie die compilierte Moving Average_FN.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Eine Folge von historischen Trades am Chart

Testergebnise für 20144 für USDCHF H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse