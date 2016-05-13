CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_MovingAverage_FN - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
exp_movingaverage_fn.mq5 (9.36 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
movingaverage_fn.mq5 (1477.79 KB) ansehen
ZIP herunterladen
Der Exp_Moving Average_FN wird auf Basis der Änderung der Richtung des universellen MA Moving Average_FN gezeichnet. Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird beim Schließen eines Balkens gebildet, wenn der gleitende Durchschnitt seine Richtung ändert.

Kopieren Sie die compilierte Moving Average_FN.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

 Testergebnise für 20144 für USDCHF H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1317

