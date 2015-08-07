Pon "Me gusta" y sigue las noticias
CenterOfGravityOSMA - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 1113
- 1113
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Indicador "Centro de gravedad de Ehlers", representado por el histograma de color OSMA. En calidad de fuente de la señal para el histograma, se usa la diferencia suavizada entre la línea principal y la línea de señal del centro de gravedad.
El indicador usa para su compilación la clase СMoving_Average de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, sobre cuyo funcionamiento detallado ya se publicó el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador CenterOfGravityOSMA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13154
Indicador RSICloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.RSICloud
Indicador realizado en forma de nube, cuyos contornos representan los valores del oscilador RSI, calculados a partir de los High y Low de la serie de precios.
Indicador CenterOfGravityOSMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.CoppockHist
Histograma de color en base al famoso indicador de Edward Coppock.