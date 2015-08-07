CodeBaseSecciones
CenterOfGravityOSMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador "Centro de gravedad de Ehlers", representado por el histograma de color OSMA. En calidad de fuente de la señal para el histograma, se usa la diferencia suavizada entre la línea principal y la línea de señal del centro de gravedad.

El indicador usa para su compilación la clase СMoving_Average de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, sobre cuyo funcionamiento detallado ya se publicó el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador CenterOfGravityOSMA

Fig. 1. Indicador CenterOfGravityOSMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13154

