CenterOfGravityOSMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者: Rosh
着色されたOSMA ヒストグラムによって表されたJ. F. EhlersのCenter of Gravity（重心）指標。メインラインと重心シグナルラインの間の平滑化された違いがヒストグラムのソースとして機能します。
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリのСMoving_Averageクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。
図1 CenterOfGravityOSMA指標
RSICloud_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRSICloud指標RSICloud
エンベロープが高値と安値のために計算されたRSIオシレータのの値を表すクラウド指標
CenterOfGravityOSMA_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCenterOfGravityOSMA指標CoppockHist
Edward Coppock の有名な指標に基づいた色ヒストグラム。