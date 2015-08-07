CodeBaseSecciones
RSICloud - indicador para MetaTrader 5

891
(14)
Indicador realizado en forma de nube, cuyos contornos representan los valores del oscilador RSI, calculados a partir de los High y Low de la serie de precios.

Fig. 1. Indicador RSICloud

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13151

Coppock Coppock

Este indicador muestra las posibilidades a largo plazo para la compra y la venta.

CCIBands_HTF CCIBands_HTF

Indicador CCIBands con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

RSICloud_HTF RSICloud_HTF

Indicador RSICloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

CenterOfGravityOSMA CenterOfGravityOSMA

Indicador "Centro de gravedad de Ehlers", representado por el histograma de color OSMA.