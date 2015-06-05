Ставь лайки и следи за новостями
CenterOfGravityOSMA - индикатор для MetaTrader 5
- 3383
Реальный автор:
Индикатор "Центр гравитации Элерса", представленный цветной гистограммой OSMA. В качестве источника сигнала для гистограммы используется сглаженная разность между основной и сигнальной линиями центра гравитации.
Индикатор для своей компиляции использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор CenterOfGravityOSMA
