Реальный автор:

Rosh

Индикатор "Центр гравитации Элерса", представленный цветной гистограммой OSMA. В качестве источника сигнала для гистограммы используется сглаженная разность между основной и сигнальной линиями центра гравитации.

Индикатор для своей компиляции использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор CenterOfGravityOSMA