CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CenterOfGravityOSMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3383
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Rosh

Индикатор "Центр гравитации Элерса", представленный цветной гистограммой OSMA. В качестве источника сигнала для гистограммы используется сглаженная разность между основной и сигнальной линиями центра гравитации.

Индикатор для своей компиляции использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор CenterOfGravityOSMA

Рис.1. Индикатор CenterOfGravityOSMA

RSICloud RSICloud

Индикатор, выполненный в виде облака, огибающие которого представляют значения осциллятора RSI, рассчитанные от High и Low ценового ряда.

CCIBands_HTF CCIBands_HTF

Индикатор CCIBands с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CoppockHist CoppockHist

Цветная гистограмма на базе известного индикатора Эдварда Коппока.

CenterOfGravityOSMA_HTF CenterOfGravityOSMA_HTF

Индикатор CenterOfGravityOSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.