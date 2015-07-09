Autor real:

Rosh

O indicador Center of Gravity de J. F. Ehlers representado por um histograma OSMA colorido. A diferença suavizada entre as linha principal e de sinal do Centro de Gravidade serve como uma fonte para o histograma.

O indicador usa a classe СMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O funcionamento dessa classe foi descrito em detalhes no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. O indicador CenterOfGravityOSMA