CenterOfGravityOSMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

Rosh

O indicador Center of Gravity de J. F. Ehlers representado por um histograma OSMA colorido. A diferença suavizada entre as linha principal e de sinal do Centro de Gravidade serve como uma fonte para o histograma.

O indicador usa a classe СMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O funcionamento dessa classe foi descrito em detalhes no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. O indicador CenterOfGravityOSMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13154

