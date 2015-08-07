Autor real:

EarnForex.com

Este indicador fue creado por E.Coppock y comenzó a usarse ya a principios de los años sesenta del siglo pasado, y fue publicado por primera vez en la revista Barron's. El indicador fue creado a petición, no de algún fondo de inversión, sino de la Iglesia Episcopal, para las inversiones a largo plazo.

Fórmula:

Coppock(t) = EMA(w,t)[ROC(l,t) + ROC(s,t)]

donde:

EMA(w,t) es la media móvil exponencial en w-periodos;

ROC(l,t) + ROC(s,t) es la suma de los valores de los indicadores de velocidad de cambio de precio en l — periodo largo y s — periodo corto.

Comercio:

Este indicador representa una media móvil por 10 meses, a partir de la suma de los indicadores ROC por 14 y 11 meses. La señal de apertura de posición llega tras el cambio de dirección del movimiento. Asimismo, se pueden abrir posiciones largas al cruzar el histograma la marca del cero de abajo hacia arriba, y las cortas de arriba hacia abajo.

El autor del libro «Enciclopedia de indicadores técnicos del mercado» recomendó usar conjuntamente con Coppock una media móvil exponencial con periodo de 5. Si la EMA sale del histograma y va hacia abajo, entonces se puede abrir la venta, con las compras resulta al contrario.

Parámetros de entrada:

input uint ROC1Period = 14 ; input uint ROC2Period = 11 ; input uint SmoothPeriod= 3 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method_= MODE_SMA ; input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;

El indicador usa para su compilación la clase СMoving_Average de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, sobre cuyo funcionamiento detallado ya se publicó el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 03.06.2015.