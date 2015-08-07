CodeBaseSecciones
RSICloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador RSICloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador RSICloud.mq5.

Fig. 1. Indicador RSICloud_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13152

RSICloud RSICloud

Indicador realizado en forma de nube, cuyos contornos representan los valores del oscilador RSI, calculados a partir de los High y Low de la serie de precios.

Coppock Coppock

Este indicador muestra las posibilidades a largo plazo para la compra y la venta.

CenterOfGravityOSMA CenterOfGravityOSMA

Indicador "Centro de gravedad de Ehlers", representado por el histograma de color OSMA.

CenterOfGravityOSMA_HTF CenterOfGravityOSMA_HTF

Indicador CenterOfGravityOSMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.