CenterOfGravityOSMA - Indikator für den MetaTrader 5
Der "Center of Gravity" Indikator von J. F. Ehlers in Form als farbiges OSMA Histogramm. Aus der geglättete Differenz zwischen der Haupt- und der Signallinie des "Center of Gravity" wird das Histogramm erstellt.
Der Indikator verwendet die Klassen СMoving_Average aus der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.
Abb.1. Der CenterOfGravityOSMA Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13154
