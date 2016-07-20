Wirklicher Autor:

Rosh

Der "Center of Gravity" Indikator von J. F. Ehlers in Form als farbiges OSMA Histogramm. Aus der geglättete Differenz zwischen der Haupt- und der Signallinie des "Center of Gravity" wird das Histogramm erstellt.

Der Indikator verwendet die Klassen СMoving_Average aus der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Abb.1. Der CenterOfGravityOSMA Indikator