真实作者:

Rosh

重心指标呈现为彩色 OSMA 直方条。重心的主线和信号线之间依据不同平滑作为直方条的源。

指标使用 СMoving_Average 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1. CenterOfGravityOSMA 指标