CenterOfGravityOSMA - MetaTrader 5脚本
真实作者:
重心指标呈现为彩色 OSMA 直方条。重心的主线和信号线之间依据不同平滑作为直方条的源。
指标使用 СMoving_Average 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"
图例.1. CenterOfGravityOSMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13154
RSICloud_HTF
此 RSICloud 指标在输入参数中有时间帧选项。RSICloud
云指标，在计算最高价和最低价的 RSI 振荡器之间绘制包络。
CenterOfGravityOSMA_HTF
此 CenterOfGravityOSMA 指标在输入参数中有时间帧选项。CoppockHist
彩色直方条，基于 Carl Sanders 著名的指标。