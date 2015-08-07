CodeBaseSecciones
CenterOfGravityOSMA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Actualizado:
centerofgravityosma.mq5 (7.45 KB) ver
centerofgravityosma_htf.mq5 (8.68 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Indicador CenterOfGravityOSMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador CenterOfGravityOSMA.mq5.

Fig. 1. Indicador CenterOfGravityOSMA_HTF

CenterOfGravityOSMA CenterOfGravityOSMA

Indicador "Centro de gravedad de Ehlers", representado por el histograma de color OSMA.

RSICloud_HTF RSICloud_HTF

Indicador RSICloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

CoppockHist CoppockHist

Histograma de color en base al famoso indicador de Edward Coppock.

CoppockHist_HTF CoppockHist_HTF

Indicador CoppockHist con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.