RSI_MA_LevelSignal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real:

Helen_Iv

Descripcion:

El indicador se utiliza como ayudante del trader con dos medias móviles y el RSI.

Muestra el posible fin de la reversión de la tendencia del día. Es decir, la flecha del indicador da una señal para dar soluciones.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 22.06.2009.  

Fig.1 Indicador RSI_MA_LevelSignal

Fig.1 Indicador RSI_MA_LevelSignal 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1311

