Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RSI_MA_LevelSignal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1179
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Helen_Iv
Descripcion:
El indicador se utiliza como ayudante del trader con dos medias móviles y el RSI.
Muestra el posible fin de la reversión de la tendencia del día. Es decir, la flecha del indicador da una señal para dar soluciones.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 22.06.2009.
Fig.1 Indicador RSI_MA_LevelSignal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1311
PerceptronOscill
Oscilador dibujado en la base del algoritmo simplificado de la perceptrón.Exp_ColorStepXCCX
Sistema de comercio utilizando el indicador ColorStepXCCX.
SafeZoneV2
Una variante más en el tema de los canales.ytg_Alert_New_Bar
Señal de sonido que activa la aparición de una nueva barra