ytg_Alert_New_Bar - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 1066
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor real:
Yuriy Tokman
Descripcion:
Señal de sonido que activa la aparición de una nueva barra.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 23.04.2009.
Parámetros de entrada del indicador:
//+-------------------------------------+ //|PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR | //+-------------------------------------+ input bool off_Alert = false; //enviando alerta input bool off_Play_Sound = false; //activación de una señal de sonido input string NameFileSound = "expert.wav"; //nombre del fichero de la señal de sonido
Fig.1 la alerta de demostración suministrada por el indicador ytg_Alert_New_Bar
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1314
