Autor real:

Yuriy Tokman

Descripcion:

Señal de sonido que activa la aparición de una nueva barra.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 23.04.2009.

Parámetros de entrada del indicador:

input bool off_Alert = false ; input bool off_Play_Sound = false ; input string NameFileSound = "expert.wav" ;





Fig.1 la alerta de demostración suministrada por el indicador ytg_Alert_New_Bar