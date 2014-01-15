CodeBaseSecciones
ytg_Alert_New_Bar - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Yuriy Tokman

Descripcion:

Señal de sonido que activa la aparición de una nueva barra.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 23.04.2009.   

Parámetros de entrada del indicador:

//+-------------------------------------+
//|PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR  |
//+-------------------------------------+
input bool off_Alert = false;               //enviando alerta
input bool off_Play_Sound = false;          //activación de una señal de sonido
input string NameFileSound = "expert.wav";  //nombre del fichero de la señal de sonido 

Fig.1 la alerta de demostración suministrada por el indicador ytg_Alert_New_Bar

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1314

