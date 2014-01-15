Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_ColorStepXCCX - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 931
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Sistema de comercio utilizando el indicador ColorStepXCCX. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra cuando la nube cambia de color.
Hay que colocar el fichero compilado ColorStepXCCX.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico
Resultados de la prueba para XAUUSD H4 en 2011:
Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1312
