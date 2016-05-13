Der echte Autor:

Helen_Iv

Der "Trader Assistent" Indikator, der auf Basis von zwei gleitenden Durchschnitten und dem RSI gezeichnet wird.

Er zeigt eine mögliches Ende des Rückganges am Tagestrend. D.h. dieser Pfeilindikator liefert ein Signal, um Entscheidungen zu treffen.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 22.06.2009.

Abb.1 Der RSI_MA_LevelSignal Indikator