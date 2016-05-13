CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

RSI_MA_LevelSignal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
912
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Helen_Iv

Der "Trader Assistent" Indikator, der auf Basis von zwei gleitenden Durchschnitten und dem RSI gezeichnet wird.

Er zeigt eine mögliches Ende des Rückganges am Tagestrend. D.h. dieser Pfeilindikator liefert ein Signal, um Entscheidungen zu treffen.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 22.06.2009.  

Abb.1 Der RSI_MA_LevelSignal Indikator

Abb.1 Der RSI_MA_LevelSignal Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1311

St_LRegr St_LRegr

Linearer Regressionskanal Indikator auf Indikator Buffers gezeichnet

RFractals RFractals

Fraktale mit der Option Bereiche zu definieren

Exp_ColorStepXCCX Exp_ColorStepXCCX

Handelssystem das den ColorStepXCCX Indikator verwendet.

ChanellOnParabolic ChanellOnParabolic

Kanal gezeichnet auf Basis eines Parabolic