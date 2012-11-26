CodeBaseРазделы
RSI_MA_LevelSignal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3730
(15)
Реальный автор:

Helen_Iv

Индикатор используется как помощник трейдера на двух мувингах и RSI.

Показывает возможный конец отката по дневному тренду.  То есть этот, стрелочный индикатор даёт сигнал на принятие решения.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  22.06.2009.  

Рис.1 Индикатор RSI_MA_LevelSignal

Рис.1 Индикатор RSI_MA_LevelSignal 

