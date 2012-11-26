Смотри, как бесплатно скачать роботов
RSI_MA_LevelSignal - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Helen_Iv
Индикатор используется как помощник трейдера на двух мувингах и RSI.
Показывает возможный конец отката по дневному тренду. То есть этот, стрелочный индикатор даёт сигнал на принятие решения.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.06.2009.
Рис.1 Индикатор RSI_MA_LevelSignal
TANGO
Принцип этого индикатора основан на осцилляторе RSI при использовании дивергенции и конвергенции.Exp_XRVI
Торговая система с использованием пересечений осциллятора XRVI с его сигнальной линией.
Exp_ColorStepXCCX
Торговая система с использованием индикатора ColorStepXCCX.JPAlonso-modoki
Проанализированная копия Эксперта текущего Чемпиона ATC2012 JPAlonso