Реальный автор:

Helen_Iv

Индикатор используется как помощник трейдера на двух мувингах и RSI.

Показывает возможный конец отката по дневному тренду. То есть этот, стрелочный индикатор даёт сигнал на принятие решения.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.06.2009.

Рис.1 Индикатор RSI_MA_LevelSignal