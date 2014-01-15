Autor real:

Zar

Oscilador dibujado en la base del algoritmo simplificado de la perceptrón. De hecho, es el indicador de momento con el algoritmo de promedio más exótico.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 25.12.2009.



Fig.1 El indicador Perceptron Oscillator