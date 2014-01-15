CodeBaseSecciones
PerceptronOscill - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
990
(22)
Descargar ZIP
Autor real:

Zar

Oscilador dibujado en la base del algoritmo simplificado de la perceptrón. De hecho, es el indicador de momento con el algoritmo de promedio más exótico. 

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 25.12.2009.

Fig.1 El indicador Perceptron Oscillator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1231

