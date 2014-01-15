Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
PerceptronOscill - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 990
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Zar
Oscilador dibujado en la base del algoritmo simplificado de la perceptrón. De hecho, es el indicador de momento con el algoritmo de promedio más exótico.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 25.12.2009.
Fig.1 El indicador Perceptron Oscillator
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1231
Exp_ColorStepXCCX
Sistema de comercio utilizando el indicador ColorStepXCCX.ChanellOnParabolic
El canal trazado sobre la base de un parabólico
RSI_MA_LevelSignal
El indicador de la serie "Asistentes del Trader" elaborado en base a dos medias móviles y el RSISafeZoneV2
Una variante más en el tema de los canales.