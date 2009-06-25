Ставь лайки и следи за новостями
RSI_MA_LevelSignal - индикатор для MetaTrader 4
- 8283
В индикаторе испольуется RSI с периодом Len
И две EMA с периодом ma2 и ma3
Индикатор используется как помощник трейдера
Показывает возможный конец отката по дневному тренду. Только советник открывает сделку, а индикатор показывает стрелку. Т.е. сигнал на принятие решения. При глобальном развороте неизбежны минусы. Тоже сигнал своего рода. Замечено, что сигналы с М30 вытягивает в плюсы даже на глобальных разворотах.
