Autor real:

CoreWinTT

Una variante más en el tema de los canales El indicador dibuja un canal que contiene la zona de seguridad.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base el 23.12.2009.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Indicador SafeZoneV2