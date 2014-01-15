Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SafeZoneV2 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
CoreWinTT
Una variante más en el tema de los canales El indicador dibuja un canal que contiene la zona de seguridad.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base el 23.12.2009.
El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig.1 Indicador SafeZoneV2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1230
