実際の著者：

Helen_Iv

この指標は2つの移動平均とRSI上でトレーダーアシスタントとして使用されます。

それは、一日のトレンドでロールバックの終わりの可能性を表示します。すなわちこの矢印指標は解決法のためのシグナルを与えます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年6月22日に公開されました。

図1 RSI_MA_LevelSignal指標