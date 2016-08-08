無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RSI_MA_LevelSignal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 999
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Helen_Iv
この指標は2つの移動平均とRSI上でトレーダーアシスタントとして使用されます。
それは、一日のトレンドでロールバックの終わりの可能性を表示します。すなわちこの矢印指標は解決法のためのシグナルを与えます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年6月22日に公開されました。
図1 RSI_MA_LevelSignal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1311
Exp_ColorStepXCCX
ColorStepXCCX指標を使った取引システム。ChanellOnParabolic
放物線状に基づいて描かれたチャネル。