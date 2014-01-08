代码库部分
RSI_MA_LevelSignal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
原作者:

Helen_Iv

本指标用作一个关于两条移动平均线和RSI的交易助手。

它显示在日线趋势上回撤结束的可能。也就是说，这个箭头指标给出一个制造解决方案的信号。

这个指标最初用MQL4实现,并于2009.06.22日发布到mql4.com上的代码基地。  

图1 RSI_MA_LevelSignal指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1311

