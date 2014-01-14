CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

RSI_MA_LevelSignal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1783
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Helen_Iv

O indicador é usado como assistente do trader e se baseia em duas médias móveis e o RSI.

Ele exibe a possibilidade do fim de uma reversão na tendência diária. Ou seja, este indicador de seta nos fornece um sinal para a tomada de decisões.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 22.06.2009.  

Fig.1 Indicador RSI_MA_LevelSignal

Fig.1 Indicador RSI_MA_LevelSignal 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1311

Exp_ColorStepXCCX Exp_ColorStepXCCX

Sistema de negociação baseado no indicador ColorStepXCCX.

ChanellOnParabolic ChanellOnParabolic

Canal desenhado com base no parabólico.

ytg_Alert_New_Bar ytg_Alert_New_Bar

Som sinalizador que alerta a aparição de uma nova barra.

TANGO TANGO

Este indicador se baseia nos princípios do oscilador RSI utilizando a convergência e divergência.