Autor real:

Helen_Iv

O indicador é usado como assistente do trader e se baseia em duas médias móveis e o RSI.

Ele exibe a possibilidade do fim de uma reversão na tendência diária. Ou seja, este indicador de seta nos fornece um sinal para a tomada de decisões.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 22.06.2009.

Fig.1 Indicador RSI_MA_LevelSignal