RSI_MA_LevelSignal - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Helen_Iv
O indicador é usado como assistente do trader e se baseia em duas médias móveis e o RSI.
Ele exibe a possibilidade do fim de uma reversão na tendência diária. Ou seja, este indicador de seta nos fornece um sinal para a tomada de decisões.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 22.06.2009.
Fig.1 Indicador RSI_MA_LevelSignal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1311
