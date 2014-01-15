Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RFractals - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
space_cowboy
Descripcion:
Fractales con la capacidad para establecer rango. El rango fractal se determina por el valor del parámetro de entrada del indicador:
input uint RangeFractal=5; //rango del francat (no menos de 3 números impares)
¡Los números pares de este parámetro se modifican por números impares aumentando un impar!
Recuerde que el rango estándar 5º fr de fractales está disponibles en el МetaTrader5 completo.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 27.06.2009.
Fig.1 Indicador RFractals
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1309
