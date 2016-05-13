und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RFractals - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
space_cowboy
Fraktale mit der Option Bereiche zu definieren. Der Fraktalbereich wird festgelegt durch den Indikator Eingabeparameter:
input uint RangeFractal=5; //Fraktalbereich (ungerade Zahlen nicht kleiner als 3)
Gerade Zahlen dieses Parameters werden durch Addition von eins auf ungerade Zahlen gebracht!
Beachten Sie, dass Fraktale mit einem Bereich von 5 vollständig in МetaTrader5 zur Verfügung stehen.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 27.06.2009.
Abb.1 Der RFractals Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1309
