Indikatoren

RFractals - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
864
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

space_cowboy

Fraktale mit der Option Bereiche zu definieren. Der Fraktalbereich wird festgelegt durch den Indikator Eingabeparameter: 

input uint RangeFractal=5; //Fraktalbereich (ungerade Zahlen nicht kleiner als 3)

Gerade Zahlen dieses Parameters werden durch Addition von eins auf ungerade Zahlen gebracht!

Beachten Sie, dass Fraktale mit einem Bereich von 5 vollständig in МetaTrader5 zur Verfügung stehen.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 27.06.2009.    

Abb.1 Der RFractals Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1309

