Der echte Autor:

space_cowboy

Fraktale mit der Option Bereiche zu definieren. Der Fraktalbereich wird festgelegt durch den Indikator Eingabeparameter:

input uint RangeFractal= 5 ;

Gerade Zahlen dieses Parameters werden durch Addition von eins auf ungerade Zahlen gebracht!

Beachten Sie, dass Fraktale mit einem Bereich von 5 vollständig in МetaTrader5 zur Verfügung stehen.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 27.06.2009.

Abb.1 Der RFractals Indikator