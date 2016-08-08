無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RFractals - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
space_cowboy
範囲を設定する機能を持つフラクタル。フラクタル範囲は指標入力パラメータの値によって決定されます。
input uint RangeFractal=5; // フラクタル範囲（3以下の奇数）
このパラメータが偶数の場合、奇数を1つ上の奇数に変更します。
標準的な第五レンジフラクタルはМetaTrader5で利用可能です。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年6月27日に公開されました。
図1 RFractals指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1309
St_LRegr
指標バッファに描かれた線形回帰チャネル指標。RSI_MA_LevelSignal
2移動平均とRSIに基づいて描画された「トレーダーアシスタント」シリーズの指標。