実際の著者：

space_cowboy

範囲を設定する機能を持つフラクタル。フラクタル範囲は指標入力パラメータの値によって決定されます。

input uint RangeFractal= 5 ;

このパラメータが偶数の場合、奇数を1つ上の奇数に変更します。

標準的な第五レンジフラクタルはМetaTrader5で利用可能です。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年6月27日に公開されました。

図1 RFractals指標