Nikolay Kositsin
実際の著者：

space_cowboy

範囲を設定する機能を持つフラクタル。フラクタル範囲は指標入力パラメータの値によって決定されます。 

input uint RangeFractal=5; // フラクタル範囲（3以下の奇数）

このパラメータが偶数の場合、奇数を1つ上の奇数に変更します。

標準的な第五レンジフラクタルはМetaTrader5で利用可能です。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年6月27日に公開されました。    

図1 RFractals指標

図1 RFractals指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1309

