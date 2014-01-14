Autor real:

space_cowboy

Fractais com a capacidade de estabelecer intervalos. O alcance dos Fractais é determinado pelo valor definido nos parâmetros de entrada do indicador:

input uint RangeFractal= 5 ;

Os números pares deste parâmetro são modificados por números ímpares!

Lembre-se que os fractais padrões de 5ª alcance estão disponíveis no МetaTrader5 completo.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 27.06.2009.

Fig.1 Indicador RFractals