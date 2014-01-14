Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RFractals - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1506
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
space_cowboy
Fractais com a capacidade de estabelecer intervalos. O alcance dos Fractais é determinado pelo valor definido nos parâmetros de entrada do indicador:
input uint RangeFractal=5; //intervalo fractal (número ímpares maiores ou iguais a 3)
Os números pares deste parâmetro são modificados por números ímpares!
Lembre-se que os fractais padrões de 5ª alcance estão disponíveis no МetaTrader5 completo.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 27.06.2009.
Fig.1 Indicador RFractals
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1309
Sistema de negociação baseado na variação da direção do indicador MovingAverage_FN (indicador híbrido com filtragem digital e analógico).i-VaR95
Indicador que exibe os valores históricos da volatilidade.
O gráfico Kagi é desenhado na janela principal do par de moedas, considerando um período de tempo.MovingAverage_FN
Média Móvel híbrida com sistema de filtragem digital e analógico.