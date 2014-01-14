CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

RFractals - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1506
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

space_cowboy

Fractais com a capacidade de estabelecer intervalos. O alcance dos Fractais é determinado pelo valor definido nos parâmetros de entrada do indicador: 

input uint RangeFractal=5; //intervalo fractal (número ímpares maiores ou iguais a 3)

Os números pares deste parâmetro são modificados por números ímpares!

Lembre-se que os fractais padrões de 5ª alcance estão disponíveis no МetaTrader5 completo.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 27.06.2009.    

Fig.1 Indicador RFractals

Fig.1 Indicador RFractals 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1309

Exp_MovingAverage_FN Exp_MovingAverage_FN

Sistema de negociação baseado na variação da direção do indicador MovingAverage_FN (indicador híbrido com filtragem digital e analógico).

i-VaR95 i-VaR95

Indicador que exibe os valores históricos da volatilidade.

Kagi On Chart Kagi On Chart

O gráfico Kagi é desenhado na janela principal do par de moedas, considerando um período de tempo.

MovingAverage_FN MovingAverage_FN

Média Móvel híbrida com sistema de filtragem digital e analógico.