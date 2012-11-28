CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RFractals - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3360
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

space_cowboy

Фракталы с возможностью задания ранга. Ранг фрактала определяется значением входного параметра индикатора: 

input uint RangeFractal=5; //ранг фрактала (нечётные числа не менее 3)

Чётные значения этого параметра модифицируются до нечётных увеличением на единицу!

Напомним, что в комплекте МetaTrader5 имеются в наличии стандартные 5-ти ранговые фракталы.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  27.06.2009.    

Рис.1 Индикатор RFractals

Рис.1 Индикатор RFractals 

Kagi On Chart Kagi On Chart

График Kagi в основном окне валютной пары и с учётом временной шкалы.

MovingAverage_FN MovingAverage_FN

Мувинг-гибрид цифровой и аналоговой фильтрации.

ytg_Alert_New_Bar ytg_Alert_New_Bar

Звуковая сигнализация появления нового бара

i-VaR95 i-VaR95

Индикатор отображает значение исторической волатильности