Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RFractals - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3360
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Реальный автор:
space_cowboy
Фракталы с возможностью задания ранга. Ранг фрактала определяется значением входного параметра индикатора:
input uint RangeFractal=5; //ранг фрактала (нечётные числа не менее 3)
Чётные значения этого параметра модифицируются до нечётных увеличением на единицу!
Напомним, что в комплекте МetaTrader5 имеются в наличии стандартные 5-ти ранговые фракталы.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 27.06.2009.
Рис.1 Индикатор RFractals
