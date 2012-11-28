Реальный автор:

space_cowboy

Фракталы с возможностью задания ранга. Ранг фрактала определяется значением входного параметра индикатора:

input uint RangeFractal= 5 ;

Чётные значения этого параметра модифицируются до нечётных увеличением на единицу!

Напомним, что в комплекте МetaTrader5 имеются в наличии стандартные 5-ти ранговые фракталы.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 27.06.2009.

Рис.1 Индикатор RFractals