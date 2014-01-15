Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_UltraWPR - Asesor Experto para MetaTrader 5
1043
Sistema de trading que utiliza el indicador UltraWPR. La señal para realizar una transacción se forma en el momento de cierre de la barra, cuando cambia el color de la nube del indicador. La salida de las transacciones se realiza bien mediante una orden pendiente o si la nube tiene el color contrario al de la posición.
Coloque el archivo compilado del indicador UltraWPR.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas mostradas a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. Durante las pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de transacciones en el gráfico.
Resultados de las pruebas para el año 2011 en AUDUSD H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados
