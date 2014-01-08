请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
原作者:
space_cowboy
能够设置范围的分形。分形范围由指标输入参数值决定。
input uint RangeFractal=5; //分形范围 (不小于3的奇数)
这个参数的偶数输入值被增加1个奇数来修改为奇数!
记住标准第5范围分形可在完整МetaTrader5获得。
这个指标最初用MQL4实现,并于2009.06.27日发布到mql4.com上的代码基地。
图1 RFractals指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1309
