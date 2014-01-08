原作者:

space_cowboy

能够设置范围的分形。分形范围由指标输入参数值决定。

input uint RangeFractal= 5 ;

这个参数的偶数输入值被增加1个奇数来修改为奇数!

记住标准第5范围分形可在完整МetaTrader5获得。

这个指标最初用MQL4实现,并于2009.06.27日发布到mql4.com上的代码基地。

图1 RFractals指标