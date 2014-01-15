Este indicador difiere del gráfico Kagi estándar en que se dibuja teniendo en cuenta el periodo, por lo que el proceso de formación de las líneas "yang" y "yin" es trazado con exactitud. De hecho, no se utilizan Medias Móviles o periodos, solamente el movimiento del precio a una cierta distancia y la ruptura de los mínimos/máximos locales previos son utilizados al dibujar graficos Kagi. Esto sugiere que Kagi no es "un tipo más de gráfico", sino que es una buena alternativa a diferentes indicadores de tendencia.

Parámetros:



Reversal - define cómo se calcula la reversión (en pips o porciento).

Reversal in pips - valor mínimo de la reversión en pips. Este parámetro se utilizará si el modo de reversión es en pips y no tendrá efecto si la reversión es en porciento.

Reversal in percentage - valor mínimo de la reversión en porciento. Este valor se utilizará si la reversión esc en porciento y no tendrá efcto si la reversión es en pips.

Comparación del indicador KagiOnChart (en la ventana principal) con el indicador estándar Kagi (en la subventana). Las zonas análogas de los indicadores están señaladas en la figura, pero el primer caso tiene en cuenta el tiempo de formación de las líneas, y el segundo caso no.

Recomendaciones: