Kagi On Chart - indicador para MetaTrader 5
Este indicador difiere del gráfico Kagi estándar en que se dibuja teniendo en cuenta el periodo, por lo que el proceso de formación de las líneas "yang" y "yin" es trazado con exactitud. De hecho, no se utilizan Medias Móviles o periodos, solamente el movimiento del precio a una cierta distancia y la ruptura de los mínimos/máximos locales previos son utilizados al dibujar graficos Kagi. Esto sugiere que Kagi no es "un tipo más de gráfico", sino que es una buena alternativa a diferentes indicadores de tendencia.
Parámetros:
- Reversal - define cómo se calcula la reversión (en pips o porciento).
- Reversal in pips - valor mínimo de la reversión en pips. Este parámetro se utilizará si el modo de reversión es en pips y no tendrá efecto si la reversión es en porciento.
- Reversal in percentage - valor mínimo de la reversión en porciento. Este valor se utilizará si la reversión esc en porciento y no tendrá efcto si la reversión es en pips.
Comparación del indicador KagiOnChart (en la ventana principal) con el indicador estándar Kagi (en la subventana). Las zonas análogas de los indicadores están señaladas en la figura, pero el primer caso tiene en cuenta el tiempo de formación de las líneas, y el segundo caso no.
Recomendaciones:
- El principio es muy simple comprar en el "yang" (línea azul), vender en el "yin" (línea roja).
- Después de una reversión, espere la confirmación dada por la formación de una segunda línea vertical del mismo color en la dirección de la nueva tendencia.
- Una descripción más detallada de los gráficos de Kagi y su uso se puede encontrar en el libro de Steve Nison "Beyond Candlesticks".
