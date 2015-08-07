CodeBaseSecciones
Chande_Kroll_Stop_v1_Sign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Actualizado:
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador Chande_Kroll_Stop_v1.

Fig. 1. Indicador Chande_Kroll_Stop_v1_Sign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13006

