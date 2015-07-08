CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Chande_Kroll_Stop_v1_Sign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1103
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador de sinal de semáforo com base no algoritmo do indicador Chande_Kroll_Stop_v1.

Fig.1. O indicador Chande_Kroll_Stop_v1_Sign

Fig.1. O indicador Chande_Kroll_Stop_v1_Sign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13006

Chande_Kroll_Stop_v1_HTF Chande_Kroll_Stop_v1_HTF

O indicador Chande_Kroll_Stop_v1 com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

Exp_BlauTVI Exp_BlauTVI

O Expert Advisor Exp_BlauTVI se baseia em sinais gerados pelo indicador de tendência BlauTVI.

Attention Level Attention Level

O indicador coloca um nível não negociável horizontal em um gráfico que ajuda os traders do intraday avaliarem a mudança de tendência dentro de um dia.

Oscillator Candles Oscillator Candles

Velas coloridas OHLC desenhadas em uma janela separada.