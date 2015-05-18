Смотри, как бесплатно скачать роботов
Chande_Kroll_Stop_v1_Sign - индикатор для MetaTrader 5
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора Chande_Kroll_Stop_v1.
Рис.1. Индикатор Chande_Kroll_Stop_v1_Sign
Chande_Kroll_Stop_v1_HTF
Индикатор Chande_Kroll_Stop_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_BlauTVI
Эксперт Exp_BlauTVI построен на основе сигналов трендового индикатора BlauTVI.
BinaryWave_HTF_Signal
Индикатор BinaryWave_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора BinaryWaveSign.MultiBullsBearsEyesTrend_x10
Индикатор MultiBullsBearsEyesTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора BullsBearsEyes с десяти различных таймфреймов.