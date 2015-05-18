Индикатор Chande_Kroll_Stop_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор BinaryWave_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора BinaryWaveSign.

Индикатор MultiBullsBearsEyesTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора BullsBearsEyes с десяти различных таймфреймов.