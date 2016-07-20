Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Chande_Kroll_Stop_v1_Sign - Indikator für den MetaTrader 5
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Signal-Indikator auf Basis des Chande_Kroll_Stop_v1 Indikators.
Abb.1. Der Chande_Kroll_Stop_v1_Sign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13006
