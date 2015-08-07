CodeBaseSecciones
Indicadores

Chande_Kroll_Stop_v1_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
807
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
chande_kroll_stop_v1.mq5 (7.37 KB) ver
chande_kroll_stop_v1_htf.mq5 (10.02 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Chande_Kroll_Stop_v1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Chande_Kroll_Stop_v1.mq5.

Fig. 1. Indicador Chande_Kroll_Stop_v1_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13005

