请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Chande_Kroll_Stop_v1_Sign - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1213
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一款基于 Chande_Kroll_Stop_v1 指标算法的信号量指标。
图例.1. Chande_Kroll_Stop_v1_Sign 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13006
Chande_Kroll_Stop_v1_HTF
此 Chande_Kroll_Stop_v1 指标在输入参数中有时间帧选项。Exp_BlauTVI
这款 Exp_BlauTVI EA 基于 BlauTVI 趋势指标生成的信号。
Attention Level
本指标在一个图表上放置一条非交易水平级别线，帮助日内交易者评估日内的趋势变化。Oscillator Candles
在单独的窗口里绘制 OHLC 彩色蜡烛。