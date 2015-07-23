代码库部分
Chande_Kroll_Stop_v1_Sign - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1213
等级:
(15)
已发布:
已更新:
一款基于 Chande_Kroll_Stop_v1 指标算法的信号量指标。

图例.1. Chande_Kroll_Stop_v1_Sign 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13006

Chande_Kroll_Stop_v1_HTF Chande_Kroll_Stop_v1_HTF

此 Chande_Kroll_Stop_v1 指标在输入参数中有时间帧选项。

Exp_BlauTVI Exp_BlauTVI

这款 Exp_BlauTVI EA 基于 BlauTVI 趋势指标生成的信号。

Attention Level Attention Level

本指标在一个图表上放置一条非交易水平级别线，帮助日内交易者评估日内的趋势变化。

Oscillator Candles Oscillator Candles

在单独的窗口里绘制 OHLC 彩色蜡烛。