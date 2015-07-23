这款 Exp_BlauTVI EA 基于 BlauTVI 趋势指标生成的信号。

此 Chande_Kroll_Stop_v1 指标在输入参数中有时间帧选项。

本指标在一个图表上放置一条非交易水平级别线，帮助日内交易者评估日内的趋势变化。

在单独的窗口里绘制 OHLC 彩色蜡烛。