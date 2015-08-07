Dado que soy un trader que trabaja dentro del propio día, con dos años de experiencia, sé lo importante que es pronosticar correctamente la dirección del moviemiento del precio dentro del día, para comerciar según la tendencia. Los fracasos comerciales que suceden en caso de que no se determine correctamente la dirección del movimiento del precio provocan resultados muy desagradables, incluso si utilizamos un buen sistema de gestión de riesgo y capital. ¿Y si ha tendido usted ya varios días seguidos de ese tipo? Esto acaba por convertirse en un problema de índole psicológica, que presiona muchísimo al trader. Al desarrollar mi propio sistema comercial, he tenido que inventar métodos de lucha contra este tipo de fenómenos. Y he decidido compartir con ustedes las ideas más interesantes.

Les presento un indicador sencillo, que ubicará en el gráfico un nivel horizontal, al que he llamado nivel de atención. ¿De qué nivel se trata y cómo se construye? Todo es muy sencillo, cojo el valor de diez días del indicador ATR, en el intervalo de días, por supuesto, y si el día anterior del instrumento con el que estoy comerciando ha sido de crecimiento, resto este valor ATR a su precio máximo. Si el día ha sido de caída, entonces añado el valor ATR a su precio mínimo. A continuación, sobre uno de estos valores marco un nivel horizontal.

Si estoy comerciando según una tendencia ascendente y el precio retrocede desde el nivel de atención, detengo el comercio hasta que se aclare la situación, dado que es obvio que la situación en el mercado ha cambiado y no se corresponde con aquella que constaba inicialmente en mi plan comercial. No me sirve de nada sufrir pérdidas comprando en una tendencia que puede que vire, o durante su movimiento de corrección.

Se trata de una idea muy simple, que me ha ahorrado mucho dinero en los stops, que se habrían activado de no usar yo este indicador.

Imágenes:

Fig. 1. Gráfico de días de contrato de futuros en el índice PTC y nivel de atención.





Fig.2. Gráfico de horas de contrato de futuros en el índice PTC y nivel de atención.

El mismo código es muy sencillo, he utilizado las clases de la biblioteca estándar CList y CObjectHLine para crear y gestionar rápidamente los objetos gráficos.

Consejos:

Si usted ha pronosticado una tendencia ascendente y el precio ha traspasado el nivel de atención en la dirección contraria, sería recomendable que detuviera el comercio y revisara su plan comercial, además de renunciar a compras posteriores.

Si usted ha pronosticado una tendencia descendente y el precio ha traspasado el nivel de atención en la dirección contraria, sería recomendable que detuviera el comercio y revisara su plan comercial, además de renunciar a ventas posteriores.

Ajustes del indicador: