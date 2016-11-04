コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Chande_Kroll_Stop_v1_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Chande_Kroll_Stop_v1指標アルゴリズムに基づいたセマフォシグナルインディケータ。

図1　Chande_Kroll_Stop_v1_Sign指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13006

