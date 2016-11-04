無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Chande_Kroll_Stop_v1_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
Chande_Kroll_Stop_v1指標アルゴリズムに基づいたセマフォシグナルインディケータ。
図1 Chande_Kroll_Stop_v1_Sign指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13006
