Exp_BlauTVIエキスパートアドバイザーはBlauTVIトレンド指標によって生成されたシグナルに基づいています。

この指標は、日中のトレンドの変化を評価するために、デートレーダーに役立つチャートの水平方向のノントレードレベルを配置します。

別ウィンドウに描画された色付きのOHLCローソク足