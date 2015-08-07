CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Oscillator Candles - indicador para MetaTrader 5

Ernst Van Der Merwe | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1041
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador muestra velas OHLC de colores en una ventana aparte, en base a uno de los siguientes indicadores:

  • Moving Average Convergence/Divergence
  • Stochastic Oscillator
  • Relative Strength Index
  • Commodity Channel Index
  • Momentum

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/13010

Nivel de atención Nivel de atención

El indicador ubica en el gráfico un nivel horizontal no comercial, que ayuda a los traders que comercian en el día a valorar el cambio de la tendencia diurna en el comportamiento del precio.

Chande_Kroll_Stop_v1_Sign Chande_Kroll_Stop_v1_Sign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador Chande_Kroll_Stop_v1.

BullsBearsEyesTrend_x10 BullsBearsEyesTrend_x10

El indicador BullsBearsEyesTrend_x10 muestra la posición del oscilador BullsBearsEyes desde diez marcos temporales diferentes.

MultiBullsBearsEyesTrend_x10 MultiBullsBearsEyesTrend_x10

El indicador MultiBullsBearsEyesTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador BullsBearsEyes de diez marcos temporales diferentes.