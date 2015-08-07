Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Oscillator Candles - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1041
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador muestra velas OHLC de colores en una ventana aparte, en base a uno de los siguientes indicadores:
- Moving Average Convergence/Divergence
- Stochastic Oscillator
- Relative Strength Index
- Commodity Channel Index
- Momentum
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/13010
El indicador ubica en el gráfico un nivel horizontal no comercial, que ayuda a los traders que comercian en el día a valorar el cambio de la tendencia diurna en el comportamiento del precio.Chande_Kroll_Stop_v1_Sign
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador Chande_Kroll_Stop_v1.
El indicador BullsBearsEyesTrend_x10 muestra la posición del oscilador BullsBearsEyes desde diez marcos temporales diferentes.MultiBullsBearsEyesTrend_x10
El indicador MultiBullsBearsEyesTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador BullsBearsEyes de diez marcos temporales diferentes.