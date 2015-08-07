CodeBaseSecciones
Exp_BlauTVI - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
788
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
exp_blautvi.mq5 (6.8 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
blautvi.mq5 (7.79 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
El experto Exp_BlauTVI está construido en base a las señales del indicador de tendencia BlauTVI. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar un cambio de dirección en el histograma del indicador.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador BlauTVI.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en USDJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13003

