Autores:

Richard Donchian, en base al código de Luis Guilherme Damiani, publicado por el usuario Nikolay Kositsin. (Todos las menciones sobre la autoría han sido guardadas.)

Este indicador supone una versión modificada de Donchian Channels, de Luis Guilherme Damiani en base al indicador DonForex DonchianFibo para MetaTrader 4.

No he encontrado un indicador semejante para Metatrader 5, por eso lo he escrito yo mismo. Espero que les guste.