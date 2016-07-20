und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Donchian Fibo - Indikator für den MetaTrader 5
1607
Richard Donchian auf Basis des Code von Luis Guilherme Damiani, gepostet von Nikolaj Kositsin. (Mit allen Erwähnungen der Urheber.)
Dieser Indikator ist eine modifizierte Version des Donchian Kanals von Luis Guilherme Damiani, angeregt durch den DonForex DonchianFibo Indikator für MetaTrader 4.
Nie konnte ich diesen Indikator für Metatrader 5 finden, also machte ich ihn für mich. Ich hoffe er gefällt.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12974
