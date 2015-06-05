代码库部分
Donchian Fibo - MetaTrader 5脚本

Guilherme Santos
显示:
2396
等级:
(30)
已发布:
已更新:
作者:

Richard Donchian, 基于 Luis Guilherme Damiani 的代码, 由 Nikolay Kositsin 贴出。(所有参与者维护。)

由 Luis Guilherme Damiani 改编的 Donchian 通道 版本, 灵感来自 MetaTrader 4 的 DonForex DonchianFibo 指标。

我从未发现用于 MetaTrader5 的这款指标，所以我给自己自制了一个。希望您喜欢它。

用于 MetaTrader 5 的 Donchian Fibo

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/12974

