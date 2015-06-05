请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者:
Richard Donchian, 基于 Luis Guilherme Damiani 的代码, 由 Nikolay Kositsin 贴出。(所有参与者维护。)
由 Luis Guilherme Damiani 改编的 Donchian 通道 版本, 灵感来自 MetaTrader 4 的 DonForex DonchianFibo 指标。
我从未发现用于 MetaTrader5 的这款指标，所以我给自己自制了一个。希望您喜欢它。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/12974
