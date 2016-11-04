無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Richard Donchian、Luis Guilherme Damiani 作のコードに基づきNikolay Kositsinによって投稿（全てのクレジットは維持されています。）
この指標は Luis Guilherme Damiani によるDonchian Channelsの修正版で MetaTrader 4 のDonForex DonchianFibo指標に触発されています。
この指標は Metatrader 5 にはなかったので自分で作りました。お楽しみ下さい。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12974
