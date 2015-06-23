CodeBaseSeções
Indicadores

Donchian Fibo - indicador para MetaTrader 5

Guilherme Santos
Visualizações:
6809
Avaliação:
(30)
Publicado:
Atualizado:
Authors:

Richard Donchian, com base no código de Luis Guilherme Damiani, postado por Nikolay Kositsin. (Todos os créditos mantidos).

Este indicador é uma versão modificada do Donchian Channels por Luis Guilherme Damiani, inspirado pelo indicador DonForex DonchianFibo para MetaTrader 4.

Eu nunca encontrei este indicador para MetaTrader 5, assim eu fiz este para mim. Espero que goste.

Donchian Fibo para MetaTrader 5

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/12974

