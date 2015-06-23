Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Donchian Fibo - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 6809
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Authors:
Richard Donchian, com base no código de Luis Guilherme Damiani, postado por Nikolay Kositsin. (Todos os créditos mantidos).
Este indicador é uma versão modificada do Donchian Channels por Luis Guilherme Damiani, inspirado pelo indicador DonForex DonchianFibo para MetaTrader 4.
Eu nunca encontrei este indicador para MetaTrader 5, assim eu fiz este para mim. Espero que goste.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/12974
Indicador de sinal tipo semáforo baseado no algoritmo do indicador BullsBears.BinaryWave_StDev
O indicador BinaryWave mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.
O indicador CandleTrend_x10 mostra o movimento dos preços em dez timeframes diferentes.RSITrend_x10
O indicador RSITrend_x10 mostra a posição do oscilador RSI em dez timeframes diferentes.