Authors:

Richard Donchian, com base no código de Luis Guilherme Damiani, postado por Nikolay Kositsin. (Todos os créditos mantidos).

Este indicador é uma versão modificada do Donchian Channels por Luis Guilherme Damiani, inspirado pelo indicador DonForex DonchianFibo para MetaTrader 4.

Eu nunca encontrei este indicador para MetaTrader 5, assim eu fiz este para mim. Espero que goste.