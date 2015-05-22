Ставь лайки и следи за новостями
Donchian Fibo - индикатор для MetaTrader 5
3890
Авторы:
Richard Donchian, на основе кода от Luis Guilherme Damiani, опубликованного пользователем Nikolay Kositsin. (Все упоминания об авторстве сохранены.)
Этот индикатор представляет собой модифицированную версию Donchian Channels от Luis Guilherme Damiani на основе индикатора DonForex DonchianFibo для MetaTrader 4.
Я не нашел подобного индикатора для Metatrader 5, поэтому написал его сам. Надеюсь, он вам понравится.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12974
