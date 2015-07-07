Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Autor real:
LeMan
Indicador BinaryWave con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.
Si la desviación estándar del indicador BinaryWave se encuentra en el diapasón entre los valores de los parámetros dK1 y dk2, entonces aparecerá un punto de color en la media móvil, con el color correspondiente a la dirección de la tendencia actual.
input double dK1=1.5; // Coeficiente 1 para el filtro cuadrático input double dK2=2.5; // Coeficiente 2 para el filtro cuadrático
Si el valor de la desviación estándar se muestra superior al valor del parámetro de entrada dk2, entonces el tamaño del punto de color se hace mayor. De esta forma, se obtiene la indicación de la fuerza de la tendencia con tres niveles de intensidad.
- Débil - no hay puntos de color;
- Medio - puntos de color pequeños;
- Fuerte - puntos de color grandes.
Fig. 1. Indicador BinaryWave_StDev
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12970
