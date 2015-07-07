CodeBaseSecciones
BullsBearsSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
886
(17)
bullsbearssign.mq5 (9.54 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Zhaslan

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador BullsBears.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador BullsBearsSign

Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12972

