Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BullsBearsSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 886
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Zhaslan
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador BullsBears.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador BullsBearsSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12972
Indicador BinaryWave con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.BullsBears_HTF
Indicador BullsBears con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador modificado Donchian Channels con niveles de Fibonacci.CandleTrend_x10
El indicador CandleTrend_x10 muestra las direcciones del movimiento del precio desde diez marcos temporales diferentes.