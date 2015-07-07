CodeBaseSecciones
Indicadores

CandleTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1220
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.18 KB) ver
candletrend_x10.mq5 (10.16 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador CandleTrend_x10 muestra las direcciones del movimiento del precio desde diez marcos temporales diferentes. Las direcciones descendentes son coloreadas con cuadraditos de color rojo, y las ascendentes, en verde. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1;           // Periodo del gráfico 1
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2;           // Periodo del gráfico 2
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3;           // Periodo del gráfico 3
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4;           // Periodo del gráfico 4
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6;           // Periodo del gráfico 5
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8;           // Periodo del gráfico 6
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12;          // Periodo del gráfico 7
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1;           // Periodo del gráfico 8
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1;           // Periodo del gráfico 9
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1;          // Periodo del gráfico 10 
input color  CpColor=clrDarkOrchid;                   // Color del nombre del indicador
input color  UpColor=clrLimeGreen;                    // Color del crecimiento de la divisa
input color  DnColor=clrRed;                          // Color de la caída de la divisa
input color  ZrColor=clrGray;                         // Color sin cambio
input int    FontSize=11;                             // Tamaño de la fuente
input type_font FontType=Font14;                      // Tipo de la fuente
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // Ángulo de ubicación
input uint Y_=20;                                     // Ubicación en vertical
input uint X_=5;                                      // Ubicación en horizontal

Fig. 1. Indicador CandleTrend_x10

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12982

