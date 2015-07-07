Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CandleTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1220
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador CandleTrend_x10 muestra las direcciones del movimiento del precio desde diez marcos temporales diferentes. Las direcciones descendentes son coloreadas con cuadraditos de color rojo, y las ascendentes, en verde. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1; // Periodo del gráfico 1 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2; // Periodo del gráfico 2 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3; // Periodo del gráfico 3 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico 4 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6; // Periodo del gráfico 5 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8; // Periodo del gráfico 6 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12; // Periodo del gráfico 7 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1; // Periodo del gráfico 8 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1; // Periodo del gráfico 9 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1; // Periodo del gráfico 10 input color CpColor=clrDarkOrchid; // Color del nombre del indicador input color UpColor=clrLimeGreen; // Color del crecimiento de la divisa input color DnColor=clrRed; // Color de la caída de la divisa input color ZrColor=clrGray; // Color sin cambio input int FontSize=11; // Tamaño de la fuente input type_font FontType=Font14; // Tipo de la fuente input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // Ángulo de ubicación input uint Y_=20; // Ubicación en vertical input uint X_=5; // Ubicación en horizontal
Fig. 1. Indicador CandleTrend_x10
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12982
Indicador modificado Donchian Channels con niveles de Fibonacci.BullsBearsSign
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador BullsBears.
El indicador RSITrend_x10 muestra la posición del oscilador RSI desde diez marcos temporales diferentes.MultiRSITrend_x10
El indicador MultiRSITrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador RSI de diez marcos temporales diferentes.